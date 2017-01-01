Пермские дорожники спровоцировали коммунальную аварию На время устранения аварии на улице Попова ограничили движение транспорта

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В Перми на участке дороги по ул. Попова произошла коммунальная авария: вода из канализационных стоков начала выливаться на проезжую часть через горловину одного из колодцев.

Как сообщает пресс-служба «НОВОГОР-Прикамье», авария произошла из-за того, что рабочие, асфальтировавшие улицу Попова на участке от Монастырской до Петропавловской, засыпали строительным мусором канализационный колодец. В результате сеть водоотведения засорилась, образовался подпор, и вода стала выливаться прямо на дорогу. Остальные колодцы с глубиной порядка трёх метров, находящие выше по дороге, также переполнены стоками.

На месте сейчас ведутся ремонтные работы. Задействованы три единицы техники, в том числе каналопромывочная машина и откачка. В пресс-службе Новогора подчеркнули, что чистить колодец от мусора будет организация, проводившая дорожные работы.

Сейчас движение транспорта по улице Попова от коммунального моста до Петропавловской затруднено, так как аварийный колодец расположен на проезжей части почти на перекрестке. Для проведения работ пришлось ограничить движение на одной из полос.