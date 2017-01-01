В Прикамье начал работу мониторинг лесов На сегодняшний день проект не имеет аналогов в России

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Ранее министерство природных ресурсов Пермского края подписало трёхстороннее соглашение о сотрудничестве с Пермской целлюлозно-бумажной компанией (ПЦБК) и Институтом прикладных исследований геосистем (ИПИГ). Последний является резидентом «Сколково» и базируется на территории ПГНИУ.

Такой проект пока не имеет аналогов в России. По соглашению, Институт в интересах ПЦБК с помощью спутников будет осуществлять мониторинг состояния лесных массивов на территории Добрянского лесничества (порядка 397 тыс. га) Добрянского муниципального района Пермского края. Мониторинг поможет своевременно выявлять процессы, оказывающие негативное влияние на лес: пожары, ветровалы, незаконную заготовку древесины. ПЦБК является одним из ключевых лесопользователей этого участка.

Первый отчёт по проекту уже сформирован. «В мае 2018 года мы начали работу по проекту оперативного мониторинга. По сути, у нас есть покрытие всего района по датам, и по всем обнаруженным участкам составляется карточка дешифрирования. Выявляются начало и завершение работы на делянках и незаконные рубки, а также мониторится общее состояние лесов», — сообщил интернет-журналу «Информупак» эксперт ИПИГ Александр Кедров. При этом он добавил, что за указанное время ветровалов, гарей и незаконных рубок обнаружено не было.