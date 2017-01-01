В следующем году стартует программа благоустройства прикамских пляжей
Это необходимо для снижения количества происшествий на воде
Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил Региональной службе по тарифам предусмотреть благоустройство официальных пляжей в рамках программы по благоустройству на следующий год.
По словам начальника регионального главка МЧС Андрея Бабинцева, гибель людей на водных объектах в летний сезон происходит в необорудованных для купания местах.
В этом году на местах традиционного массового отдыха у воды 10 муниципальных образований край используются 18 передвижных спасательных постов. Спасательных постов нет в Кунгурском, Краснокамском, Ильинском и Чайковском районах.
Во время купального сезона уже зафиксировали 47 происшествий на воде, погибло 29 человек, в том числе шесть детей. Глава региона Максим Решетников отметил, что в этом году удалось спасти 16 человек, а в прошлом году - лишь семь.
— Важно, что число спасенных людей растёт. Но нужно понимать, что люди могут рассчитывать на помощь спасателей в том случае, если они купаются на оборудованных пляжах. К сожалению, у нас их только 14. Для целого края этого мало, — отметил губернатор.
Источник — пресс-служба администрации губернатора