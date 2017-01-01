Бывшему гендиректору «Пермского свинокомплекса» дали три года в колонии-поселении Но из-за истечения срока давности суд освободил Светлану Хлюстову от наказания

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Бывший директор ОАО «Свинокомплекс Пермский» Светлана Хлюстова стала фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

Напомним, дело было возбуждено по заявлению Росимущества. По версии следствия, в 2007 году Светлана Хлюстова на экономически невыгодных условиях заключила с ЗАО «Премиум-Уголь» ряд соглашений, касающихся передачи ЗАО ценных бумаг в счёт оплаты задолженности. Размер долга составлял $5,8 млн, в то время как стоимость векселей, которые она передала «Премиум-Уголь», превышала $8,1 млн. Таким образом, предприятию был нанесён ущерб в особо крупном размере.

Как сообщили «Новому компаньону» в Краснокамском городском суде, Светлане Хлюстовой дали три года лишения свободы в колонии-поселения, но в связи с истечение срока давности её освободили от наказания. Также суд постановил взыскать 84,6 млн руб. в пользу «Пермского свинокомплекса». Приговор в силу не вступил.