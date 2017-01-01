«Мост памяти» — от Перми до Германии Координатор «Бессмертного полка» в Перми начинает новый проект

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Фото: Валерий Заровнянных

Как рассказала «Новому компаньону» организатор шествия «Бессмертного полка» в Перми Анна Отмахова, «Бессмертный полк. Пермь» запускает новый проект совместно с Немецким культурным центром им. Гёте в Москве. Речь идёт о создании передвижных фотовыставок о довоенной жизни советских солдат, погибших в лагерях Нижней Саксонии в годы Великой Отечественной войны. «Это выставка о людях, местах, населённых пунктах, откуда были призваны солдаты, и о том, как хранят память о них потомки. На выставке будут представлены и материалы об их пребывании в Германии», — говорит Анна Отмахова.

Куратор и инициатор выставки с немецкой стороны — доктор Карл-Хайнц Циссов, который более 20 лет принимал участие в совместных российско-германских культурных проектах на территории Пермского края и Нижней Саксонии. В музее под открытым небом города Клоппенбург он подготовил ряд выставок социально-культурного и историко-краеведческого характера, в том числе посвящённых периоду Второй мировой войны. В процессе работы над ними он столкнулся с тем, что для многих представителей молодого поколения такие понятия, как «военнопленные» или «остарбайтеры», имеют достаточно абстрактный характер, они не связывают с ними судьбы конкретных людей. Задача проекта — показать жизнь людей до войны: как и где они жили, что делали, кем работали, какую имели семью и как в одночасье всё это пропало; что такое война, как она перевернула жизни людей.

Анна Отмахова, куратор проекта «Мост памяти» с российской стороны:

— Мы ищем материалы о судьбах солдат и их семей в довоенный период, об их сегодняшних потомках. Кроме передвижных выставок для показа в Пермском крае и Нижней Саксонии проект предусматривает создание специального сайта, который вместит больше материалов, выставки. В нашем списке почти 500 человек. Мы понимаем, что найти всех невозможно, но очень надеемся, что нам помогут местные архивы, музеи, краеведы, люди… Нам удалось найти несколько семей в разных районах края, и, как оказалось, далеко не все знают о местах гибели и захоронения своих родных.

По словам Анны Отмаховой, в процессе поисковых работ всё время наталкиваешься на удивительные истории. Вот, к примеру, семья Конюховых из села Перемское Добрянского района. Два брата, Андрей Николаевич и Николай Николаевич Конюховы, из семьи спецпереселенцев. Старший брат, Андрей, в 19 лет, в 1937 году был призван на срочную службу, воевал на Халхин-Голе. Вернулся в 1939 году. Работал в школе завхозом, хотел поступать в педучилище, но его не приняли как сына «врага народа».

В 1941 году оба брата пошли на фронт. Николай вернулся после войны, завёл семью. Андрей оказался в плену, в одном из лагерей Нижней Саксонии. Годом смерти значится 1943. Именно Андрей и является одним из героев выставки «Мост памяти», но, как оказалось, сюжет неполон без семьи его брата Николая.

Фото: Валерий Заровнянных

Поисково-подготовительный период проекта должен завершиться в октябре нынешнего года, открытие выставки планируется на май 2019 года.