Вход на четыре городских стадиона станет свободным до 1 сентября

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Фото: Константин Долгановский

В Перми до конца лета горожане смогут бесплатно пользоваться беговыми дорожками и заниматься спортом на четырех городских стадионах: «Динамо», «Юность», «Прикамье» и «Гайва». Тренироваться можно будет ежедневно в часы работы спортивных комплексов.

Кроме самостоятельных занятий, пермяки могут посещать бесплатные тренировки, которые проходят на «Динамо», «Гайва», «Прикамье», а также в Балатовском парке: еженедельно по вторникам и пятницам в 19:00.

Тренировки проводятся под организацией проекта «Бегущий город» в рамках подготовки к ежегодному марафону, который состоится 9 сентября.

Расписание и адреса стадионов:

«Динамо» (Краснова,1): 09:00-23:00

«Юность» (Революции,27): 06:00-22:00

«Прикамье» (Ласьвинская,1): 08:00-22:00

«Гайва» (Гайвинская,59): 08:00-22:00