Вход на четыре городских стадиона станет свободным до 1 сентября
В Перми до конца лета горожане смогут бесплатно пользоваться беговыми дорожками и заниматься спортом на четырех городских стадионах: «Динамо», «Юность», «Прикамье» и «Гайва». Тренироваться можно будет ежедневно в часы работы спортивных комплексов.
Кроме самостоятельных занятий, пермяки могут посещать бесплатные тренировки, которые проходят на «Динамо», «Гайва», «Прикамье», а также в Балатовском парке: еженедельно по вторникам и пятницам в 19:00.
Тренировки проводятся под организацией проекта «Бегущий город» в рамках подготовки к ежегодному марафону, который состоится 9 сентября.
Расписание и адреса стадионов:
«Динамо» (Краснова,1): 09:00-23:00
«Юность» (Революции,27): 06:00-22:00
«Прикамье» (Ласьвинская,1): 08:00-22:00
«Гайва» (Гайвинская,59): 08:00-22:00