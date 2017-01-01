Оборот предприятий малого бизнеса в Прикамье за год составил почти 700 млрд рублей

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Пермьстат составил отчёт по состоянию предприятий малого бизнеса в крае по итогам 2017 года.

По данным статистического ведомства, общее количество предприятий малого бизнеса в регионе — 48, 3 тыс. В них занято 228,7 тыс. человек. Оборот всех организаций составляют 695,4 млрд руб., а инвестиции в основной капитал — 13,4 млрд руб.

Больше всего малых предприятий работают в сфере торговли — 16,7 тыс. единиц. Затем следуют предприятия сферы строительства — 6,5 тыс., и предприятия научной и технической деятельности — 4,1 тыс.

По общему количеству предприятий малого бизнеса Прикамье находится на пятом месте в ПФО. Лидером по этому показателю является Татарстан — 75,1 тыс. предприятий.