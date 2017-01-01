Бивни прошлого Во время палеонтологической экспедиции в Оханском районе учёные обнаружили два бивня древнего слона

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Лариса Жужгова, Евгений Мащенко, Екатерина Воскресенская

Фото: Евгений Запискин

В селе Казанка Оханского района 24 июля завершился очередной полевой сезон раскопок останков трогонтериевого слона — древнего степного мамонта. Сейчас учёными обнаружено 60% скелета древнего животного.

Напомним, Пермский краеведческий музей ведёт раскопки в Оханском районе с 2010 года. Тогда были найдены останки первого степного мамонта. В том же месте учёные в 2016 году обнаружили останки второго мамонта. Последний трогонтериевый слон оказался старше своего предшественника в два раза. По итогам прошлогодних раскопок было найдено 50% скелета трогонтериевого слона. На данный момент в музее уже хранятся позвонки, челюсть и куски бивней степного мамонта.

Палеонтологическая экспедиция этого года стартовала 9 июля. В её состав вошли семь человек. Общая площадь раскопа составила 60 кв. м. Сегодня, 25 июля, на итоговой пресс-конференции научный руководитель экспедиции Евгений Мащенко рассказал, что за полевой сезон удалось извлечь такое количество археологического материала, которое не удавалось собрать за предыдущие годы.

— Находки были разнообразные: фрагмент черепа затылочной части от второго мамонта, таз мамонта, запястная, лучевая и локтевая кости от оленя. Найден кусочек черепа второго слона. Предполагаем, что в следующие годы мы найдём другие фрагменты этого черепа. Полевой сезон был и хорошим, и трудным одновременно. Тем не менее, материал привезён в музей в целостности и сохранности. В ближайшее время начнётся его камеральная обработка», — добавил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН (Москва), эксперт министерства культуры РФ по палеонтологии Евгений Мащенко.

Бивни трогонтериевого слона

Впечатляющей находкой полевого сезона 2018 года стали два бивня трогонтериевого слона. Основание одного из бивней учёные обнаружили во время экспедиции 2017 года. Экспедиция 2018 года позволила раскопать находку полностью. Длина бивня составила 315 см, поперечный диаметр — больше 22 см. По словам Евгения Мащенко, найденный бивень считается крупным даже по меркам трогонтериевых слонов.

— Больше всего усилий во время экспедиции мы потратили на раскопку большого бивня. Очень долго готовили сам монолит, обкапывали его, ставили деревянную опалубку. Поскольку бивень большой, опалубка была очень тяжёлой. Потребовалось много монтажной пены, чтобы заполнить все полости. Бивень красиво изогнут, у него есть спиральная скрученность, присущая мамонтойдным слонам. Пока трудно сказать, бивни какого слона обнаружены», — пояснил научный руководитель экспедиции.

Все фрагменты слонов для сохранности были транспортированы в музей в деревянных ящиках, заполненных монтажной пеной. Вес ящика с крупным бивнем составил 1,5 тонны. Заместитель директора Пермского краеведческого музея, руководитель экспедиции Татьяна Вострикова пояснила, поскольку все найденные останки оказались внушительными по размеру и весу, их транспортировка на берег стала невозможна. Поэтому они были перевезены на катере.

Кроме того, на месте раскопок кандидат географических наук, палеогеограф и геоморфолог, сотрудник Географического института РАН (Москва) Екатерина Воскресенская провела изучение характера костей в определённых речных и около речных отложениях. По её словам, кости были захоронены в бескислородной среде, что и позволило им сохраниться до наших дней. Помимо разбора костеносного слоя проведён сбор растений и пыльцы, которые оказались в земле 200 тыс. лет назад. Теперь изучить образцы для споро-пыльцевого анализа музею помогут специалисты из университета Кёльна (Германия).

Привезённые останки слона будут подвергнуты камеральной обработке — тщательной просушке и многократной пропитке клеевым составом. Для этих целей, по словам заведующей сектором естественно-исторических коллекций, руководителя камеральной обработки материала с места раскопок Ларисы Жужговой, музей приобрёл дополнительную лабораторию.

Отметим, итоги полевого сезона 2018 года будут представлены в ноябре 2018 года в виде нового стенда существующей выставки Музея пермских древностей, которая посвящена раскопкам тргонтериевого слона.