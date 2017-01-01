Пермяки услышали симфонический оркестр на стройке ЖК «Доминант» от компании «Талан»

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Компания «Талан» презентовала жителям города жилой комплекс «Доминант»*, который строится на пересечении улиц Борчанинова и Луначарского.

Прямо на строительной площадке пермяки наслаждались шедеврами классической музыки в исполнении пермских музыкантов. В этот вечер строительный котлован превратился в оркестровую яму, где играл оркестр Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского и Пермского академического Театра-Театра. Дирижировал Денис Сон.

Гости мероприятия удивляли своих подписчиков в инстаграм необычными фото на подъемном кране. Иллюзия, что человек парит над центром ночной Перми достигалась благодаря 3D-фотозоне от компании «Талан».

Все потенциальные покупатели квартир получили уникальный подарок-карту новосела от ТЦ «Евразия». По этой карте можно получить скидку до 20 % в 130 отделах торгового центра, в котором представлены крупнейшие фабрики-производители мебели, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий, плитки, светильников и других решений для дома.

В течение вечера гости создавали арт-объект — «Сердце города». В дальнейшем он украсит наш город.

Наталья Андаева, директор Департамента продаж компании «Талан» в Перми:

— Традиционно пермяки приезжают в центр для отдыха, развлечений, посещения достопримечательностей, шоппинга и работы...Вся центральная зона усеяна ориентирами, которые имеют собственное имя и собственную историю. Нам посчастливилось раскрыть это место по-новому: как место для комфортного проживания. Мы понимаем высокую степень ответственности и привлекаем на этот объект проверенных подрядчиков. Здесь мы активно внедряем инновационные решения, накладывая их на лучший опыт компании Талан.

Новый жилой комплекс от компании «Талан» берет на себя роль доминанты в центральном районе: дом выделяется и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения условий для жизни. Появление домов высокого класса — ярких, выдающихся, заметных — оживляет район, дает импульс к его развитию, усиливает зону городского центра.

* Проектная декларация на сайте доминант-талан.рф. Застройщик ООО «ТАЛАН-РЕГИОН-5»

По сообщению пресс-службы компании «Талан»

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