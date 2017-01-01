ФК «Звезда»: пока без спонсоров, но с определённым бюджетом

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Руководство нового футбольного клуба «Звезда» на специальной пресс-конференции рассказало о целях на сезон, положительных моментах на старте чемпионата и возникших трудностях.

О возрождении клуба

По словам начальника команды Валерия Волошина, идея возрождения «Звезды» возникла ещё зимой.

— Мы встречались с Алексеем Поповым (бывшим капитаном «Амкара», ныне старший тенер «Звезды», — ред.), обсуждали вопрос заполнения «пробела» между футбольными школами Прикамья и командой Премьер-лиги. Причиной стало то, что в Премьер-лиге нет ни одного нашего воспитанника. Пришли к выводу, что в принципе клуб нужен, чтобы местные способные ребята могли развивать своё мастерство в команде, выступающей хотя бы на уровне ПФЛ (фактически третья по силе лига России, — ред.) и, если получится, в ФНЛ (вторая лига по силе, — ред.).

По словам Волошина, ликвидация «Амкара» позволила «Звезде» переехать на их базу, а так как она готова к использованию, то это решило массу проблем.

— Когда создавали команду, даже, в общем-то, не мечтали о таких условиях.

О бюджете и целях

Бюджет клуба — 45 млн руб, все они — бюджетные. Вопрос о спонсорах пока открыт.

— Пока просто физически не было времени этим заниматься. За месяц мы проделали работу, которая делается весь весенне-летний период лицензирования команд и заявочной кампании. Естественно, будем заниматься этим. Одних только бюджетных денег мало. Нереально существовать только на них. На первое время губернатор дал финансовые гарантии, — отметил Волошин.

Что касается целей на сезон, то они пока «расплывчатые».

— У нас задача только одна — играть и выигрывать каждую игру, стараться показывать хороший футбол. Но пока нам это тяжело даётся, так как было мало времени на подготовку. Любая команда строится минимум полгода-год, чтобы был виден чёткий рисунок командной игры. Мы к этому идём, стараемся, от тренировки к тренировке, от игры к игре, — заявил главный тренер Константин Парамонов.

О месте проведения матчей

Волошин отметил, что первые матчи пройдут на стадионе «Звезда», а далее возможен «переезд» в футбольный манеж:

— Возможно, будем играть и в манеже «Пермь Великая». Но это будет зависеть от его готовности. Пока у нас нет допуска заниматься в нём, но вообще мы на него рассчитываем. Особенно с наступления похолодания. Вход на матчи на стадионе «Звезда» будет бесплатный, на манеже — пока неизвестно.

Первый домашний матч «Звезды» состоится 26 июля. Игра 2-го тура ПФЛ группы «Урал-Приволжье» пройдёт на стадионе «Звезда» в 19:00, соперник — ФК «Челябинск». Вход — бесплатный.