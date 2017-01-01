В Прикамье участница олимпийских игр Мария Баклакова пострадала в аварии Состояние спортсменки оценивают как тяжёлое

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Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 июля в Чайковском районе Прикамья. По данным правоохранительных органов, происшествие произошло около трёх часов ночи недалеко от деревни Соловьи. Её брат, находившийся за рулём автомобиля, двигался по просёлочной дороге, превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина слетела с дороги и врезалась в дерево.

Мария Баклакова получила множественные травмы и была доставлена в травматологическое отделение Чайковской больницы. Её брат погиб.

В Министерстве здравоохранения Пермского края «Новому Компаньону» подтвердили эту информацию. Состояние спортсменки охарактеризовали как тяжелое, но стабильное. Будут ли её транспортировать в другое место продолжения лечения, пока неизвестно.

Мария Баклакова — мастер международного класса по плаванию, победительница и рекордсменка первенств Европы. Она была самой юной участницей российской сборной команды по плаванию на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, а в 2017 году завоевала золотую и серебряную медали на Универсиаде в Тайбэе.