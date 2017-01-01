В Голованово планируется построить пожарное депо

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Оно появится на улице Мозырьская.

В пермском микрорайоне Голованово запланировано строительство пожарного депо. Сегодня, 25 июля, этот вопрос обсуждался на заседании комиссии по землепользованию и застройке.

Заявление о внесении изменений в градостроительный регламент подало региональное министерство территориальной безопасности, так как депо предполагается разместить вместе с военизированными частями УВД.

Комиссия большинством голосов отложило этот вопрос, так как обнаружились несостыковки по видам использования земли.

Пока под депо предполагается использовать 2,7 га. Это смутило членов комиссии, так как обычно требуется 0,6-1 га.

Отметим, в Перми в ближайшие годы планируется построить шесть депо.