На «пермских днях» в Китае покажут «Лебединое озеро»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Китае артисты Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского представят балет «Лебединое озеро».

Событие пройдёт в ходе Дней Пермского края в провинции Цзянси 26-27 сентября. Мероприятие организуют в рамках сотрудничества регионов ПФО и верхнего течения реки Янцзы КНР (формат «Волга-Янцзы»).

В программе «Пермский дней» также запланированы официальные встречи руководителей регионов, ряд совместных деловых мероприятий китайских и прикамских бизнесменов, а также закладка первого камня «русской деревни» на озере Поянху (провинция Цзянси). Дома и павильоны деревни будут изготовлены из прикамской древесины, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Пермскому краю.