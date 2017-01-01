«МегаФон» упростил подключение услуги «МегаФон.Таргет»

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«МегаФон» упростил подключение услуги «МегаФон.Таргет» для абонентов всех операторов — теперь это возможно без заключения отдельного договора на услуги мобильной связи. Оплатить услугу легко с помощью банковской карты.

«МегаФон.Таргет» — решение для проведения умных адресных рассылок с использованием больших данных. С помощью услуги индивидуальные предприниматели и небольшие компании могут быстро и качественно привлечь внимание клиентов к открывшемуся бизнесу или запущенному продукту. Например, автомеханик-владелец небольшого шиномонтажа сможет сформировать SMS-рассылку и отправить ее только мужчинам в возрасте 35-44 лет, живущим неподалёку. В результате он получает возможность быстро найти новых клиентов, которые могут перейти в разряд постоянных.

«МегаФон» делает услугу «МегаФон.Таргет» еще удобнее и совершенствует качество клиентского сервиса. Ранее подключить услугу без заключения договора на услуги мобильной связи могли лишь абоненты четырех филиалов «МегаФона». Теперь это доступно абонентам других операторов связи и клиентам компании по всей стране. Для того чтобы воспользоваться услугой «МегаФон.Таргет» не нужно обращаться в офис компании — абоненты «МегаФона» могут подключить ее в два клика с помощью специальной USSD-команды, а абонентам других операторов нужно только зарегистрироваться в интерфейсе услуги и ввести свои контактные данные.

Сотрудники компании сопровождают и консультируют клиентов в круглосуточном режиме. Позвонив на единый номер услуги 8-800-550-08-03, можно узнать, как создать рассылку, какие выбрать параметры целевой аудитории, получить рекомендации о том, как лучше составить текст.

— «МегаФон» постоянно изучает потребности клиентов и, ориентируясь на них, развивает свои продуктовые предложения. По прогнозам экспертов Росстата, к 2024 году показатель численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства должен вырасти с 19 до 22 млн человек. Наша цель — обеспечить качественную поддержку в решении насущных бизнес-задач с помощью лучших на рынке технологий, — прокомментировал Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона».

Для подключения услуги абонентам «МегаФона» необходимо набрать USSD-команду *105*1370#

Вы можете связаться с менеджером компании Олегом Акчулпановым по телефонам: 89678787870, 2046312. Адрес: Екатерининская, 32а, 208 каб.

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