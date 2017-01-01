ОО «ФК «Амкар» начал ликвидацию

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Как сообщается на Sbis.ru, по данным ФНС, юрлицо пермского футбольного клуба «Амкар» находится в стадии ликвидации.

Ликвидатором общественной организации значится президент клуба Геннадий Шилов.

Напомним, 13 июня, Российский футбольный союз рассмотрел финансовые документы «Амкара» для участия в следующем сезоне и принял решение отказать клубу в выдаче лицензии. Тем самым клуб утратил возможность участия в Чемпионате России по футболу в следующем сезоне. Причиной отзыва лицензии стало непредставление клубом финансовых гарантий деятельности в необходимом объёме на спортивный сезон 2018-2019 года и наличие существенных просроченных задолженностей. Учредители и правление «Амкара» решили добровольно ликвидировать клуб.

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