Раиса Кассина запустила литературный флешмоб

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Министр образования Пермского края Раиса Кассина собирается каждый месяц оставлять в разных местах Перми книгу со своими пожеланиями на форзаце

Первую книгу она оставила 23 июля, в свой день рождения. После этого Раиса Кассина выложила в Instagram фотографию книги Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» на фоне фонтана в Сквере Уральских Добровольцев и предложила пермякам присоединиться к кроссбукингу. «Оставляйте свои книги в общественных местах или советуйте что-нибудь к прочтению. Сделаем Пермь самым читающим городом», — написала она.