В Пермском крае снизилась преступность Количество преступлений за первое полугодие 2018 года сократилось почти на 5%

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Об этом на коллегии ГУ МВД России по Пермскому краю заявил глава ведомства, генерал-майор Михаил Давыдов. Отчитываясь о работе краевого главка за первое полугодие 2018 года, он сообщил, что общая раскрываемость за отчётный период составила 61,4%. В том числе тяжких и особо тяжких — 63,5%, что на 2% выше уровня Приволжского федерального округа и практически на 4% — среднероссийского уровня.

Снижение преступлений фиксируется по всем ключевым направлениям работы МВД: количество убийств сократилось в Прикамье на 11,4%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 6,6%, разбойных нападений — на 15,9%, грабежей — на 15,4%, краж — на 8,8%, преступлений в общественных местах — на 5,9%, угонов и краж транспортных средств на 20,2% и 18,7% соответственно.

Напомним, Михаил Давыдов был назначен начальником ГУ МВД по Пермскому краю Указом президента России 5 июля текущего года. Личному составу его представили 14 июля. Ранее он возглавлял УМВД России по Оренбургской области, а до этого трудился в Прикамье, в должности заместителя начальника ГУ МВД.

Источник — пресс-служба администрации губернатора