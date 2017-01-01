В Прикамье на 16,3% снизилось количество ДТП, связанных с состоянием дорог Об этом заявил губернатор Прикамья Максим Решетников на коллегии пермского ГУ МВД

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

По его словам, ответственность за создание безопасной среды для жизни людей лежит на всех уровнях и ветвях власти. «Мы стараемся прикладывать максимум усилий для профилактики проблемных направлений. Работа ведется по предупреждению детской преступности, снижению количества преступлений против детства, а также по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма на дорогах», — пояснил глава региона.

Выступая на коллегии, глава региона отметил, что уже второй год из бюджетов всех уровней направляются средства на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры. В результате, по данным ГИБДД, в 1 полугодии 2018 года на 16,3% сократилось количество ДТП, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети. На статистику повлияла и установка на региональных дорогах пунктов весогабаритного контроля и фотовидеофиксации. В этом году на краевых дорогах заработали три пункта с таким оборудованием, в краевой столице начали работать 36 стационарных комплексов фотовидеофиксации. До конца года в крае установят ещё 46 стационарных комплексов и 10 комплексов весогабаритного контроля, совмещенных с фотовидеофиксацией.

Также губернатор отметил системный характер работы по поддержке и укреплению материально-технической базы пермского ГУ МВД. В этом году на эти цели направлено 102,5 млн руб., что в три раза больше, чем в 2017 году. Запланирована поддержка по капитальному ремонту центра временного содержания иностранных граждан, предусмотрены деньги на строительство многофункционального миграционного центра.

Кроме того, в третьем квартале текущего года из краевого бюджета предполагается направить более 39 млн руб. на приобретение здания на улице Спешилова, 107. Там разместятся подразделения ГИБДД, ведущие регистрацию транспортных средств. Запланировано и пополнение автопарка для участковых и нарядов патрульно-постовой службы. В этом году предполагается передать региональному МВД четыре автомобиля «Нива — Шевроле», десять автомобилей УАЗ и 84 комплекта компьютерной техники.

Источник — пресс-служба администрации губернатора