В Перми началось строительство дома-интерната для пожилых людей на 150 мест

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Строительство планируется закончить в 2019 году.

В Перми началось строительство нового корпуса дома-интерната на 150 коек. «Это будет пятиэтажное здание общей площадью более 6,5 тыс. кв. м. Жилой корпус планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году», — рассказал региональный координатор проекта «Старшее поколение» в Пермском крае, руководитель Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.

По его словам, также в регионе ликвидирована очередь в учреждения соцобслуживания:

— Сегодня в Пермском крае нет очередности в стационарные учреждения социального обслуживания, поскольку особое внимание уделяется стационарзамещающим технологиям. Прикамье здесь является одним из лидеров. Широкое распространение в регионе получил институт приемной семьи для пожилых, в них устроены более 1,5 тысяч граждан старшего поколения. Сейчас этот опыт используют свыше 30 регионов России.

Всего в результате действия федерального партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» ликвидированы очереди в дома-интернаты для престарелых и инвалидов в 32 регионах России. Всего по стране отремонтировано свыше 1000 зданий, построено или реконструировано 54 дома-интерната. В 2018 году еще 16 введут в строй.

Кроме того, в настоящий момент в качестве пилотных семь регионов участвуют в проекте «Территория заботы», в их числе и Пермский край. Это трехуровневая система оказания социальной и медицинской помощи пожилым гражданам, которая учитывает разные аспекты пожилого и старческого возраста. К концу текущего года к ним присоединятся еще восемь регионов.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться