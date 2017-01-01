Филармония объявила дату продажи абонементов

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оркестр «Кёльн Академия»

Второй этап традиционной продажи абонементов Пермской краевой филармонии стартует 15 августа и продлится до 15 сентября.

Слушатели смогут приобрести их не только в кассе, но и отправив заявку на сайт филармонии. Это удобный сервис по выбору абонементных циклов или созданию «личного» абонемента, который можно составить на свой вкус из не менее чем 5-ти концертов сезона. Всего же в новом, 83-м сезоне пермякам предложено 28 абонементов.

Филармония сохранила полюбившиеся слушателям абонементы, в числе которых «Вечера с оркестром», «Король инструментов», «Органисты соборов Германии», «Органная камерата», «Волшебные звуки рояля», «Виват, ансамбль!», «Классика драйв», Jazz, «Юбилейный», «Музыкам мира», «Голос души моей…», «Пермь — пространство молодых».

Уже много лет позиции лидера среди абонементов занимает цикл «Волшебные звуки рояля». В его рамках выступят наиболее востребованные пианисты современности — народный артист России Николай Луганский, Валерий Кулешов (США), триумфатор Международного конкурса имени П.И. Чайковского (первая премия, 2015) Дмитрий Маслеев, Михаил Лидский (Москва).

пианист Николай Луганский

С нетерпением ждут пермяки встреч с участниками абонемента «Вечера с оркестром»: Московским государственным академическим симфоническим оркестром п/у Павла Когана, », камерным оркестром B-A-C-H - The Soloists of Russia из Екатеринбурга (дирижер — Андреа Вителло, Италия), Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

Пять абонементов, среди которых четыре, уже полюбившихся пермским слушателям, — «Король инструментов», «Органисты соборов Германии» и «Летние органные вечера», а также две новинки — «Планета — орган» и «Орган — путешествие по времени» познакомят пермяков с творчеством выдающихся органистов Европы и России. Впервые за пермским органом выступят органисты Кор Ардеш (Нидерланды), Вацлав Голонка и Кшиштоф Мусиал (Польша), Станислав Шурин (Словакия), главный органист Нотр-Дам де Пари Венсан Дюбуа и Жан Батист Монно (Франция); органисты из Германии: Денни Вильке, Хартмут Ромайер, Герхард Лёффлер, Ансгар Валленхорст, Арно Хартман; из России: Ольга Кемова (Москва), а также дуэт в составе Игоря Гольденберга (орган) и Павла Новикова — Растопнина (саксофон, Москва).

Еще один абонементный цикл — «Органная камерата» призван познакомить слушателей с звучанием органа в тандеме с другими инструментами: балалайками, домрами, баянами, фаготом и гобоями.

Два органных абонемента: традиционный — «Легенды органного королевства» и новый — «Орган в стране чудес» предназначены для самых маленьких слушателей. Впрочем, программы «Пираты органного моря», где король инструментов вступает в диалог с ударными инструментами, «Цветные сны Оле Лукойе», где музыка соседствует с художественным словом и песочной анимацией, не оставят равнодушными и старших членов семьи.

Также юным слушателям и их родителям предназначен полюбившийся пермякам абонемент «Сказки с оркестром». Камерный оркестр B-A-C-H - The Soloists of Russia (Екатеринбург) представит «Путаницу» К. Чуковского, а премьеру «12 месяцев» — актриса и режиссер Пермского ТЮЗа Татьяна Жаркова и Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии.

Чрезвычайно разнообразна жанровая палитра абонемента «Виват, ансамбль!». В его рамках выступят солисты Московского государственного академического симфонического оркестра, Квартета им. М. Глинки, а также дуэт в составе Филиппа Копачевского (фортепиано) и Павла Милюкова (скрипка).

На концертах абонемента «Классика Drive» каждый сможет совершить музыкальное открытие. Цикл объединяет исполнителей музыкального жанра CROSSOVER — стиля, сочетающего в себе элементы классической, поп-, рок-, электронной музыки и джаза. Это - Родион Замуруев и ансамбль MOBILIS (Москва), Квартет STRADI VAL EN QUI («Страдиваленки», Москва), трио Laccasax (Германия), кроссовер-квартет «Черный квадрат».

В рамках абонемента Jazz меломанов ждут незабываемые встречи с выдающимися музыкантами, настоящей элитой современного джаза: Оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрема (Москва), джаз-бэндом Федора Кувайцева (Санкт-Петербург), джазовым трио FABIO GIACHINO (Италия).

Абонемент «Юбилейный» приглашает на концерты, посвященные памятным датам: 120-летию со дня рождения Дж. Гершвина, 340-летию А. Вивальди и 180-летию М. Мусоргского. Исполнители: фортепианный дуэт — Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский, камерный оркестр B-A-C-H - The Soloists of Russia (дирижер — Андреа Вителло), Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии.

Абонемент «Музыка Мира» ждет своих поклонников на концертах JOANDER SANTOS QUARTET (Бразилия), Давида Кассана, орган (Франция), Оксаны Шиловой, сопрано (Мариинский театр, Санкт-Петербург), Александра Лемешева, стеклянная арфа (проект «Музыка без границ» для органа, голоса и стеклянной арфы), оркестра волынщиков City Pipes (Москва).

главный органист Нотр-Дам де Пари Венсен Дюбуа (Франция)

Абонементный цикл «Голос души моей…» меняет свое название от сезона к сезону. Но глубинная суть его остается неизменной: на концертах цикла ценители вокального искусства смогут встретить как полюбившихся певцов, так и открыть для себя новых звезд. В 83- сезоне в его рамках выступят: артист Большого театра, победитель II телевизионного конкурса вокалистов «Большая опера-2013» Владимир Магомадов (контр-тенор, Москва) совместно с Оркестром русских народных инструментов Пермской филармонии; тенор Сергей Дудинский в сопровождении гитары Игоря Мячина и фортепиано Владимира Родионова в программе «Белокрылый полет»; органист Даниэль Зарецкий и Джозеф Лиа, баритон (Мальта).

Абонемент «Пермь — пространство молодых» (0+) адресован молодежи Прикамья и посвящен молодым талантливым музыкантам, концертная карьера которых началась на сцене Пермской краевой филармонии.

Пилотный абонементный цикл сезона — «Два рояля». В его рамках свое творчество представят три фортепианных дуэта: Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский, Александр Гиндин и Басиния Шульман, отец и дочь — Екатерина и Евгений Михайловы.

Еще одна абсолютная новинка сезона — абонемент «Магия слова», в рамках которого пермяки услышат две премьерные программы: в исполнении Оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии и народного артиста РФ Авангарда Леонтьева (художественное слово) прозвучит «Тихий Дон» М. Шолохова, а «Очерки литературной жизни. Как теленок бодался с дубом» (К 100-летию А.И. Солженицына) исполнит заслуженный артист РФ Саид Багов.

Сохранили свой просветительский статус абонементы коллективов филармонии — Оркестра русских народных инструментов, Уральского государственного камерного хора, ансамблей солистов «Квартет Каравай» и «Хорус-квартет», которые многие годы пользуются неизменным интересом слушателей.

Три коллектива филармонии — Уральский камерный хор и ансамбли солистов «Хорус-квартет» и «Квартет Каравай» также представят свое творчество в рамках абонемента-микса «Праздничный».

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии