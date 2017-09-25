На здании пермского техникума предложено установить трёхметровую мемориальную доску Она будет посвящена нефтянику Вениамину Сухареву

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В общественный совет по топонимике Перми поступила заявка от «Краевого индустриального техникума» об установки бюста и мемориальную доску (размерами 3 х 1,5 м) в честь нефтяника , почётного гражданина Пермской области Вениамина Сухарева.

Бюст предлагается установить около здания техникума по адресу: ул. Советской Армии, 32, а мемориальную доску — на фасаде здания.

В качестве поздравительной надписи предлагается упомянуть о том, что Сухарев работал на нефтепредприятии Перми с 1962 по 2003 год и прошел путь от оператора до генерального директора.

Вопрос может быть рассмотрен на одном из ближайших заседаний совета.