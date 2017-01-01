В Перми собирают средства для трёхлетнего мальчика с раком крови

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Необходимая сумма — 52 тыс. рублей.

Фонд «Дедморозим» объявил сбор средств для трёхлетнего Артёма Панькова, у которого диагностирован рак крови. Болезнь не уходит и после двух курсов химиотерапии.

Шанс на спасение есть с помощью его братьев, один из которых не родился. Для этого у них нужно взять клетки костного мозга, а затем перенаправить их к в национальный медицинский центр в Москве. Но чтобы их получить, требуется дорогостоящая процедура забора, криоконсервации и доставки клеток.

Стоимость процедуры и транспортировки в Москву — 52 тыс. руб. Помощь необходима срочно, т. к. предполагаемая дата рождения ребёнка — 3 августа.

Способы помощи:

1. отправив СМС на номер 7715 с текстом «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300» (сообщение без кавычек)

2. на сайте «Дедморозим»: https://dedmorozim.ru/campaign/artyom-pankov/

3. в меню банкомата: «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» —«Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим»