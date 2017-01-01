«Флаэртиана» определила, кто будет судить три конкурса фестиваля

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В этом году на «Флаэртиане» традиционно соберутся три состава жюри, которые оценят международный, национальный и студенческий конкурсы — уже определены имена 11 режиссёров, продюсеров и других экспертов.

Жюри международного — главного — конкурса «Флаэртианы» примет решение, кому из режиссёров достанется Гран-при за лучший фильм «Большой Золотой Нанук» и премия 250 тыс. руб. Ещё они выберут двух обладателей «Серебряных Нануков» — за открытие новых тем и героев и за оригинальное художественное решение. Председателем международного жюри станет американский режиссёр Майкл Коллинз, чей фильм «Откажись от завтрашнего дня» был номинирован на премию «Эмми». Кроме него в состав жюри вошли финский продюсер Пертти Вейялайнен, армянский документалист Армен Хачатрян, российский режиссёр, член Академии НИКА Алексей Вахрушев, а также филолог, член комитета литературной премии «Русский Букер», организатор фестиваля «СловоNova» Марина Абашева.

Жюри национального конкурса определит победителя «Российской Флаэртианы», который получит «Малый Золотой Нанук» и премию 25 тыс. руб. В этом году национальный конкурс оценивают номинант премий «Лавр» и «Тэффи», режиссёр Елена Ласкари, писатель и журналист Любовь Соколова. Возглавит жюри президент Гильдии неигрового кино и телевидения, продюсер и оператор Виктор Скубей.

Обладателя главного приза студенческого конкурса и премии 20 тыс. руб. выберут ведущий редактор отдела дебютного кино Фонда Александра Сокурова Всеволод Воронов и журналист «Эха Перми» Анна Букатова. Председателем жюри станет режиссёр Владимир Головнёв.

Познакомиться с профессионалами можно будет на показах программы «Фильмы членов жюри» или на мастер-классах, которые кинематографисты проведут во время Flahertiana Workshop — образовательного проекта фестиваля, сообщает пресс-служба фестиваля.

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