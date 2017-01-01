Пермским НКО рассказали, как получить президентский грант

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Фонд президентских грантов объявил второй в 2018 году конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций. Прием заявок начался 16 июля и продлится до 10 сентября. Грантовый фонд конкурса составит более 4,5 млрд руб.

Пермский край стал первым регионом, в котором Фонд президентских грантов начал проведение серии обучающих семинаров для некоммерческого сектора, чтобы подготовить общественные организации к участию в федеральном грантовом конкурсе.

Сегодня, 23 июля, в Перми состоялся обучающий семинар для некоммерческих организаций Пермского края по социальному проектированию и получению президентских грантов. Мероприятие организовано Фондом президентских грантов совместно с Департаментом общественных проектов администрации губернатора.

Специалисты Фонда президентских грантов рассказали пермским НТО об основных этапах социального проектирования и типичных ошибках при оформлении проектов участниками конкурсов Фонда. Наиболее частными ошибками, по информации представителей Фонда, становится расхождение описательной части проекта и сметной документации.

Напомним, по результатам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году поддержку получил 1551 проект, 37 из них — от Пермского края. Общая сумма поддержки составит 60,71 млн руб.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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