Сергей Кущенко вошёл в Президентский совет по спорту Владимир Путин обновил состав Совета

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Сергей Кущенко

Президент баскетбольной «Единой Лиги ВТБ», пермяк Сергей Кущенко вошёл в новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по развития физической культуры и спорта. Об этом сообщается в Указе Президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Также вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец сменила зампредседателя правительства Виталия Мутко на посту заместителя председателя Совета, а президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков — бывшего главу организации Александра Жукова.

Кроме этого, в состав были включены помощник президента РФ — начальник Контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Из Совета были исключены глава Союза ММА России Федор Емельяненко и заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.