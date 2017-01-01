Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 24 июля

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Юбилейный бюджет. Краевые власти снесут ДК «Телта» и распланируют территорию Перми II под строительство транспортно-пересадочного узла.

«Нужна стабильность для развития». Максим Решетников представил своё видение градостроительной политики.

Дмитрий Самойлов: Пусть другие города сравнивают с нашим. Глава Перми — о преобразованиях, идущих в городе нынешним летом, и подготовке к 300-летнему юбилею.

Бросили зёрна. В Пермском крае прошёл «Агрофест» — выставка-ярмарка и деловой форум профессионалов сельского хозяйства.

Жизнь на уровне. Расслоение общества по размерам доходов в Прикамье снижается, но медленно.

На море — в Березники. В Верхнекамье прошёл очередной «Любимовский пикник».

Привезли праздник. В Перми прошли Дни культуры Республики Беларусь.

Изменили, но не завоевали. В Музее современного искусства PERMM открылась выставка фотопейзажа.

О свободе среди несвободы. К своему 85-летию архитектор Мендель Футлик выпустил книгу воспоминаний.

«Четыре строчки от Евгения Сапиро». Профессор презентовал в Перми свою книгу «Тебе и мне приятно».

Без права на вычет. Какие налоги надо платить, если вы купили апартаменты.

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