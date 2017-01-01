Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 24 июля
Юбилейный бюджет. Краевые власти снесут ДК «Телта» и распланируют территорию Перми II под строительство транспортно-пересадочного узла.
«Нужна стабильность для развития». Максим Решетников представил своё видение градостроительной политики.
Дмитрий Самойлов: Пусть другие города сравнивают с нашим. Глава Перми — о преобразованиях, идущих в городе нынешним летом, и подготовке к 300-летнему юбилею.
Бросили зёрна. В Пермском крае прошёл «Агрофест» — выставка-ярмарка и деловой форум профессионалов сельского хозяйства.
Жизнь на уровне. Расслоение общества по размерам доходов в Прикамье снижается, но медленно.
На море — в Березники. В Верхнекамье прошёл очередной «Любимовский пикник».
Привезли праздник. В Перми прошли Дни культуры Республики Беларусь.
Изменили, но не завоевали. В Музее современного искусства PERMM открылась выставка фотопейзажа.
О свободе среди несвободы. К своему 85-летию архитектор Мендель Футлик выпустил книгу воспоминаний.
«Четыре строчки от Евгения Сапиро». Профессор презентовал в Перми свою книгу «Тебе и мне приятно».
Без права на вычет. Какие налоги надо платить, если вы купили апартаменты.