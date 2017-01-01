Детская балетная студия работала в здании, запрещенном к эксплуатации

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Владельцам студии пришлось искать новое место.

В Перми по требованию прокуратуры прекращена деятельность детской балетной студии. Как уточнили в краевой прокуратуре, студия Chudi Dance работала в здании по адресу ул. Советская, 19/ Горького, 9 на «объекте капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию».

Поводом для проверки прокуратуры послужила жалоба уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова, который сообщил надзорному органу о нарушениях требований безопасности в студии.

В прокуратуре уточнили, что нежилые помещения, арендованные и используемые под детскую балетную студию, не введены в эксплуатацию, а значит их нельзя использовать для занятий, в том числе с несовершеннолетними детьми.

Надзорный орган потребовал прекратить деятельность студии по указанному адресу до введения помещений в эксплуатацию. В результате студии пришлось переехать в другое здание по адресу ул. Горького, 49.

Отметим, что по указанному адресу всего зарегистрировано 19 организаций. В частности, там находятся страховая компания, ателье, студия упаковки, туристическое агентство и кафе.