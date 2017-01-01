Комитет Совета федерации одобрил кандидатуру Михаила Бабича на пост посла в Белоруссии

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 23 июля, комитет Совета Федерации по международным делам одобрил кандидатуру полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича для назначения на должность посла России в Белоруссии. По информации ТАСС, решение было принято единогласно

Напомним, 21 июля кандидатуру господина Бабича на должность посла в Белоруссии также одобрил комитет Думы по делам СНГ. Послы России назначаются указом президента.

Сейчас послом РФ в Белоруссии является Александр Суриков, он занимает этот пост с 2006 года.