Пермское УФАС проверит законность соглашения на поставку трамвая нового поколения

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Как сообщает РБК Пермь, Пермское УФАС инициировало проверку законности заключения соглашения о сотрудничестве между ​правительством Пермского края, администрацией Перми и ООО «ПК Транспортные системы».

Напомним, власти и компания договорились, что в октябре в Пермь на тестовую эксплуатацию приедет трамвай нового поколения. Все посадочные площадки вагона «City Star» оборудованы низким полом для удобства маломобильных групп населения. Новые трамваи также обладают тихим и плавных ходом и оснащены системой кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя.

Руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин сообщил изданию, что стоимость одного такого вагона колеблется от 30 до 45 млн руб. При этом в России есть и другие производители подвижного состава трамваев. Поскольку соглашения подобного рода могут содержать положения, ограничивающие конкуренцию, УФАС начало проверку.

В мэрии РБК Пермь пояснили, что в городе новый транспорт неоднократно тестировался таким образом. Так, в 2013 году ПГЭТ проверяло в условиях действующей инфраструктуры города работу экобуса и троллейбуса с автономным ходом. По результатам испытаний подвижные составы вернули производителю с замечаниями, которые выявились при обкатке. Закупки при этом не производилось. В администрации также добавили, что новый трамвайный вагон будет тестироваться в Перми бесплатно, и в случае закупки новых трамваев проведут конкурс, в котором смогут участвовать все желающие производители вагонов.