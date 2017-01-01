Этно — это модно! KAMWA объявляет конкурсы для зрителей

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В этом году на фестивале KAMWA снова состоится конкурс для зрителей «Этномодно». Для участия в нём необходимо приехать на фестиваль в этнической одежде и 28 июля в 13.00 подойти к главной сцене. Чем эфектнее костюм, тем больше шансов выиграть! Главный приз от компании «КАМА-трэвел» — путешествие на трёхпалубном теплоходе.

Ещё один конкурс объявляется для тех, кто будет жить в палаточном лагере. Участникам нужно украсить свою палатку — флагами, рисунками, объектами лэнд-арта — чем угодно. Самым креативным туристам гарантированы призы и подарки.

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