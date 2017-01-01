В августе в Перми пройдут гонки на ездовых собаках

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Летние гонки для собак «Волчий Берег» состоятся 4-5 августа. В соревнованиях примут участие северные ездовые собаки: маламуты, хаски, самоедские собаки, прошедшие десятидневный курс «молодого бойца» в спортивно-тренировочном лагере.

Двухдневный драйленд для собак и их хозяев будет состоять из трёх основных дисциплин: каникросс (бег), байкджоринг (велосипед), скутер (самокат с большими колёсами). В дисциплинах есть разделение на мужчин, женщин и юниоров. Также имеется разделение в скоростных категориях. Победителем становится тот, кто покажет лучшую скорость в своей дисциплине и скоростной категории. Также пройдут детские забеги и эстафета.

В гонках на собаках примут участие более ста спортсменов из Пермского края, Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Тюмени и Печоры. Специально для гостей и спортсменов на берегу Камы будет организован палаточный лагерь. Там можно будет взять снаряжение напрокат и пообедать.

Следующие соревнования планируют провести в сентябре.

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