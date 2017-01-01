В Александровске гендиректора завода оштрафовали за сокрытие денег на уплату налогов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Размер штрафа составил 250 тыс. рублей.

Следствие и суд установили, что в 2015 году гендиректор ОАО «Александровский машзавод» умышленно скрывал денежные средства и другое имущество организации через аффилированное юридическое лицо. По закону именно из этих средств должны были взыскать существующие у завода недоимки по налогам и сборам в размере более 41 млн руб.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый погасил недоимку, в результате чего уголовное дело в его отношении прекратили. Однако, теперь ему предстоит понести ответственность за сокрытие средств и заплатить судебный штраф в размере 250 тыс. руб., сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.