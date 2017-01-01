На выборы в Прикамье выдвинулись около 4 тысяч кандидатов Им предстоит побороться за 1863 мандата

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9 сентября в регионе состоится порядка 200 избирательных кампаний в представительные органы муниципалитетов. Самые крупные из них — выборы Земских Собраний Александровского и Красновишерского районов, городских Дум Горнозаводского, Гремячинского, Краснокамского, Кизеловского, Оханского, Чайковского городских округов и Кунгура.

В субботу, 21 июля, во всех муниципалитетах закончился период выдвижения кандидатов, желающих участвовать в выборах. Избирательные комиссии о своём желании баллотироваться уведомили почти 4 тыс. человек. Три четверти из них выдвинуты политическими партиями: 1825 баллотировались от «Единой России», 303 — ЛДПР, 244 — КПРФ, 163 — «Справедливой России», 20 — «Яблока», 14 — «Партии малого бизнеса России», 6 — «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», 3 — «Российского Объединённого Трудового Фронта», и один — от «Партии возрождения России». Остальные кандидаты — самовыдвиженцы.

Всего в этом году кандидатам в депутаты предстоит побороться за 1863 мандата. В Земские Собрания, а также городские Думы в преобразованных муниципалитетах, в среднем на один вакантный мандат заявились более четырёх кандидатов. По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, это говорит о большом интересе всех участников избирательного процесса к выборам, а значит, и к будущему развитию территорий.

Больше всего человек, подавших документы на участие выборах, зарегистрировали в Краснокамске. Там на выборы депутатов городской Думы (20 вакантных мандатов) выдвинулось 129 кандидатов. Также ожесточённая борьба ожидается в Кунгуре, где на 21 мандат приходится 93 кандидата, и Кизеле, где на 15 мандатов 82 кандидата.

Сейчас продолжается процесс проверки документов и сведений, представленных кандидатами. Избирательные комиссии вынесут решения о регистрации либо об отказе в регистрации до 4 августа, сообщает пресс-служба Избиркома Пермского края.