Пермский пороховой завод оштрафовали за «загрязнение грязного озера»

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Ранее Пермский пороховой завод оштрафовали на 30 тыс. руб. за то, что в сточных водах оказались вещества, не указанные в нормативах.

Специалисты завода пытались обжаловать постановление в районном суде, а потом в краевом суде. Они заявили, что предприятие не обязано включать в норматив загрязняющие вещества, а именно медь и цинк, которые изначально были в воде, забираемой из Камы. Дело в том, что завод не использует эти вещества в своём производстве и поэтому не мог их сбрасывать в озеро.

Пермский краевой суд установил, что в таком случае предприятие должно вести учёт вредных веществ в воде, которая используется заводом, и оставил решение судьи Кировского районного суда без изменения, сообщает пресс-служба краевого суда.

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