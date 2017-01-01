В Закамске опечатали ТЦ «Охотный ряд»

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Работу торгового центра по адресу Ласьвинская, 19 приостановили из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности. Их обнаружили в ходе проверки сотрудники прокуратуры и МЧС.

Суд приостановил деятельность торгового объекта, а приставы опечатали входы в здание. ТЦ сможет возобновить работу только после полного устранения требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба краевого УФССП.

Напомним, в этом году в Перми из-за нарушений пожарной безопасности приставы также опечатывали ТЦ «Лайнер», БЦ «Белчер», ДБ «Изумруд», ТЦ «Кит», «Бирюса», ТОЦ «Строитель» и развлекательный центр «Октябрь».