В Перми полностью открыто движение по Коммунальному мосту

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Оставшиеся работы будут вести без ограничения движения.

На Коммунальном мосту в Перми подрядчик завершил работы по замене асфальтобетонного покрытия. Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, на мосту также заменили защитный слой и гидроизоляция. Сделано это в ускоренном режиме с привлечением дополнительной техники, чтобы подрядная организация оперативнее вышла на следующий объект — улицу Уральская.

С понедельника все полосы открыты для движения транспорта. Оставшиеся благоустроительные работы будут вести без ограничения движения.

Источник — пресс-служба администрации Перми