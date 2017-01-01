Новый лечебный корпус в Чердыни будут отапливать каменным углем и дровами

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Новый корпус больницы в Чердыни по условиям контракта будет сдан в 2020 году. Стоимость строительства в уточнённом перечне объектов капстроительства — 314 млн руб, стоимость по контракту — 256 млн руб. В новом трёхэтажном корпусе на 50 коек расположатся приёмное, хирургическое, акушерско-гинекологическое, педиатрическое и терапевтическое отделения, операционный блок, рентгенологический кабинет.

По проекту для отопления больницы предусмотрено строительство котельной на каменном угле. Судя по проектной документации, размещенной на сайте в разделе тепловых решений 616-2014-ИОС7.1.ПЗ, в котельной предусмотрена установка четырёх твердотопливных котлов КВр-0,63 КД с РОУ. Топливом для котлов служит каменный уголь марка — слабоспекающийся, группа — 2СС Кузбасского угольного бассейна. Топливо доставляется автомобильным транспортом. Суточный запас топлива рассчитан, исходя из 24-и часовой работы котлов, при покрытии тепловых нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца и составляет 216,33 кг/час и 5162,0 кг/сут. На объекте предусмотрен склад для хранения недельного запаса топлива (36,4 т).

Котлы, установленные в котельной, в качестве резервного топлива могут использовать крупные древесные отходы (дрова). Часовой расход дров составляет 524,8 кг/час.

Подача топлива со склада в котельную и загрузка топлива в котёл осуществляется операторами котельной вручную с использованием лопаты и тачки. Проектом предусмотрена посменная работа двух операторов.

«На самом деле для больницы такой вид отопления не самый подходящий, — считает один из собеседников в местной администрации. — Один кочегар выпадет из строя, машина застрянет в пути, и сразу появляются риски. Всё-таки речь идёт о тяжёлых больных, больных после операций, детях. В конце концов, каменный уголь — это не экологично, зачем нам копоть на территории лечебного учреждения?».

Он говорит, что сегодня есть альтернатива — пеллеты. Это топливо из древесных отходов. Пеллетные котельные функционируют в автоматическом режиме и не требуют постоянного присутствия оператора. В территории сегодня работают несколько производителя пеллетов: один — в двух минутах езды, два — в соседнем Красновишерске. Плюс к этому пеллеты примерно на 10% дешевле каменного угля, а энергоэффективность при этом является одинаковой.

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