Бывшего главного инженера Перми-2 подозревают в коррупции По версии следствия, он вымогал и брал взятки у коммерческих структур

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Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 41-летнего бывшего главного инженера вокзала Пермь-2.

По версии следствия, с октября 2017 по март 2018 года подозреваемый получил от представителей нескольких коммерческих организаций в качестве взятки более 200 тыс. руб. Взамен он должен был не мешать подрядным организациям работать.

В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются. Правоохранители не исключают того, что могут быть выявлены новые эпизоды преступной деятельности бывшего инженера. Они просят руководителей коммерческих и других организаций, которые могли пострадать от его противоправных действий, сообщить об этих фактах сотрудникам Пермского линейного отдела МВД России на транспорте или в Пермский следственный отдел на транспорте. По закону, тот, кто добровольно сообщил информацию о даче или вымогательстве взятки в следственные органы, и тем самым помог в расследовании преступления, освобождается от уголовной ответственности, сообщает Уральское СУ на транспорте СКР.