В Прикамье ожидается жаркая и безоблачная неделя С 23 июля начнётся постепенное потепление

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться



Фото: Игорь Катаев

Как сообщает Гис-Центр ПГНИУ, 21 и 22 июля максимальная температура в дневные часы составит от +20° по востоку и до +25° по западу и северо-западу края. В Перми температура может повыситься до +22...+24°. Но ночью на воскресенье и понедельник она может опускаться ниже +10°.

Максимальная температура днём в понедельник составит от +22…+23° на востоке и юго-востоке края до +28° по северо-западу. Во вторник потепление продолжится, и температура составит +26…+31°.

К среде на большей части края температура воздуха достигнет +30°, в том числе и в Перми. К 26 июля она повысится ещё на 1-2°, и по северной части Пермского края будет около +33°.

Так как неделя будет без осадков и практически без облачности, это приведёт к засухе и росту пожароопасности в лесах.