Кандидатура Михаила Бабича одобрена на должность посла в Белоруссии

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В пятницу, 20 июля, комитетом Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на должность посла РФ в Белоруссии, сообщает ТАСС.

Отметим, предложения о кандидатурах в дипломатические представительства вносит в госдуму МИД РФ. Руководители диппредставительств назначаются указом президента.

Сейчас послом РФ в Белоруссии является Александр Суриков, он занимает этот пост с 2006 года.