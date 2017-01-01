Кандидатура Михаила Бабича одобрена на должность посла в Белоруссии
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В пятницу, 20 июля, комитетом Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на должность посла РФ в Белоруссии, сообщает ТАСС.
Отметим, предложения о кандидатурах в дипломатические представительства вносит в госдуму МИД РФ. Руководители диппредставительств назначаются указом президента.
Сейчас послом РФ в Белоруссии является Александр Суриков, он занимает этот пост с 2006 года.
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