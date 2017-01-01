В Чусовом фирму оштрафовали на 1 млн рублей за дачу взятки от своего имени

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ООО «КРАССТ» привлекли к административной ответственности за коррупционное правонарушение.

По версии следствия, с 2014 года по май 2015 года, руководитель ООО «КРАССТ», действовавший от имени и в интересах возглавляемой им организации, передал за общее покровительство и попустительство по службе бывшему директору МКУ Управления капитального строительства Чусовского района» взятку в размере более 297 тыс. руб.

В результате гендиректора компании приговорили к шести годам в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 297 тыс. руб. Чиновник, который получил незаконное вознаграждение, был приговорён к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 594 тыс. руб.

Так как взятку давали в интересах ООО «КРАССТ», прокуратура возбудила в отношении общества дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. В результате мировой судьи оштрафовал компанию на 1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

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