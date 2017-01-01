Филиал «ОЦО» холдинга «УРАЛХИМ» развивает цифровизацию

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Филиал «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми, в котором сосредоточены IT, финансовые и HR-функции холдинга, активно работает над повышением эффективности своей работы. Один из ключевых ориентиров для компании — это цифровизация и роботизация процессов. В этом направлении объединенный центр обслуживания «УРАЛХИМа» опережает многих в России.

В компании успешно внедряется электронный документооборот. Все документы передаются, обрабатываются и хранятся в электронном виде. Такой подход позволяет существенно сократить время передачи и обработки документов, а значит, организовать более эффективное взаимодействие между всеми предприятиями холдинга. Сейчас 69% документов компании обрабатывается в электронном формате. В планах филиала «ОЦО» перевести в электронный документооборот 100% юридически значимых документов.

Ещё один из примеров цифровой трансформации — использование роботов для решения типовых задач. Часть действий, которые раньше осуществляли работники «ОЦО» вручную и тратили на это много времени, теперь выполняют специально созданные программы. Речь идёт о таких рутинных процессах, как оформление справок о заработной плате, обработка банковских выписок, формирование справок об остатках и другие операции финансового и HR департаментов. Теперь достаточно запустить программу, и робот сам будет выполнять действия по заданному разработчиком алгоритму. Это снижает влияние человеческого фактора и освобождает время сотрудников для решения более сложных и творческих задач. В ближайших планах «ОЦО» — роботизировать как можно больше рутинных операций. Перед специалистами стоит ориентир — более 50 роботизированных процессов в год.

Для повышения эффективности работы в «ОЦО» используют и искусственный интеллект. Сейчас в филиале тестируется технология, которая самостоятельно распределяет заявки, поступившие в службу IT-поддержки, между специалистами. Исходя из ключевых слов и фраз, содержащихся в поступивших обращениях, компьютер определяет, какому специалисту необходимо адресовать задание.

По сообщению пресс-службы АО «ОХК «УРАЛХИМ»