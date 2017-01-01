Зону платной парковки в Перми планируют расширить с 10 сентября

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Фото: Константин Долгановский

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» подготовило проект правового акта, предполагающего изменение зоны границ платных парковок в 2018 году.

Предполагается, что с 10 сентября придорожные парковки станут платными на территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Крисанова и Окулова. Также в зону платной парковки войдёт территория в границах улиц Пушкина, Комсомольского проспекта, Революции и Николая Островского. В платную зону также включат парковки, расположенные на улице Ленина и Петропавловской от Николая Островского до Клименко и на улице Клименко от Ленина до Петропавловской.

С 1 октября к платной зоне добавятся парковки, расположенные в границах улицы Революции, Николая Островского, Чернышевского, площади Карла Маркса, Сибирской, Полины Осипенко и Комсомольского проспекта.

Предложения по изменению зоны платной парковки ещё должны пройти общественную и антикоррупционную экспертизы и будут обсуждаться с общественностью и профессиональным сообществом. Также власти Перми готовят проект по организации перехватывающих парковок, которые помогут облегчить заезды и выезды в районе границ парковочной зоны.

Напомним, на сегодняшний день в городе функционирует около 2500 парковочных мест. Пиковая заполняемость действующих парковок составляет 92%. Средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки составляет 1 час 28 минут. Стоимость одного часа — 20 рублей — взимается в рабочие дни с 09:00 до 19:00.

Источник — пресс-служба администрации Перми