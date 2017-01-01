В Перми представили пилотный выпуск мультфильма «Капризка»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В пермском киноцентре «Премьер» 18 июня прошёл показ пилотного выпуска мультфильма «Капризка» по одноимённой сказке-повести пермского писателя Владимира Воробьёва. Проект стал совместным производством «Пермкино» и «Мастерской Павла Лунгина».

Главный герой — Капризка, который нашёптывает детям, что не нужно слушать взрослых

Мультфильм выполнен в технике пластилиновой анимации. Он будет состоять из 14 эпизодов, каждый — от 4 до 6 минут. Режиссёром проекта выступил Сергей Меринов — известный российский аниматор, ученик мультипликатора Александра Татарского («Пластилиновая ворона», «Следствие ведут колобки»). Сценарий к мультсериалу написала Наталья Румянцева. Продюсерами выступили режиссёр, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин и пермский режиссёр, генеральный директор «Пермкино» Павел Печёнкин.

Работа над мультфильмом идёт уже несколько лет. Впервые к ней приступили ещё в 2014 году — искали финансирование. Сейчас проект поддерживает министерство культуры Пермского края.

Павел Печёнкин отмечает, что премьера мультфильма пройдёт в 2020 году в Перми. Также новый анимационный сериал могут показать по федеральному каналу «Россия 1» на передаче «Спокойной ночи, малыши!». Мультфильм предназначен для детей дошкольного возраста.

Отметим, в 1983 году в Перми по книге Владимира Воробьёва был снят кукольный мультфильм «Капризка — вождь ничевоков» на киностудии «Пермь-телефильм».