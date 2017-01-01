Подряды на строительство домов в ЖК «Любимов» выиграли компании из Казани и Красногорска Все работы требуется выполнить до 30 ноября 2019 года

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Вчера, 19 июля, КРПК выбрало подрядчиков на строительство шести 17-этажных домов для переселенцев из зоны техногенной аварии.

Напомним, в четвёртом квартале 2017 года Корпорация развития Пермского края (КРПК) заключила с ЗАО «Еврострой» договор генподряда на строительство шести домов в квартале №10 в ЖК «Любимов». Подрядчик должен был закончить строительно-монтажные работы в квартале №10 ЖК Любимов до 30 июня 2019 года, чтобы в июле ввести дома в эксплуатацию. Но «Еврострой» сорвал сроки работ более чем на 90 дней, и КРПК расторгла контракты с компанией.

Позднее КРПК попыталась найти новых подрядчиков. Стоимость первого лота на строительство домов № 5, 9, 10 составила 675,3 млн руб., а второго — на строительство жилых домов №6, 7, 8 — 676,5 млн руб. Строительно-монтажные работы требовалось закончить до 30 ноября 2019 года, чтобы ввести объекты в эксплуатацию до 31 декабря. В итоге на торги по строительству домов №6, 7, 8 никто не заявился, а по возведению домов № 5, 9, 10 — поступила заявка лишь от одной компании, которая вообще не имела права на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому по итогам конкурсных процедур. В результате оба запроса предложений признали несостоявшимся, и 2 июля объявили их заново. Начальные цены контрактов и сроки выполнения строительно-монтажных работ при этом остались те же.

В новом запросе предложений на строительство домов №5, 9, 10 приняли участие ООО «ЭКСПРОМ» (Москва) и ООО «Строительное управление Радиант» (Казань). За второй лот решили побороться тот же ООО «ЭКСПРОМ» и ООО «Проектно-Строительная Компания «БОР», (Московская область, Красногорск). Но при рассмотрении заявок выяснилось, что «ЭКСПОМ», будучи членом саморегулирующей организации, не имел права на выполнение работ по договору строительного подряда, подписанного с использованием конкурентных способов заключения договоров. В протоколе комиссии сообщается, что также он предоставил недостоверные сведения по договорам, частности о том, что выступил застройщиком в ЖК «Атмосфера» в Москве, и липовую банковскую гарантию.

В результате обе заявки «ЭКСПОМа» отклонили и решили заключить договора со «Строительным управлением Радиант» и «Проектно-Строительной Компанией «БОР». Контракты заключат по цене предложения участников. Таким образом, дома №5, 9, 10 построят за 675,3 млн руб., а дома №6, 7, 8 — за 670,5 млн руб.

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