Чиновников правительства Пермского края проверят на полиграфе

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Указ об этом подписал губернатор Пермского края Максим Решетников. Текст указа опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации.

Пройти проверку предложат как уже действующим сотрудникам, чья деятельность предполагает высокие коррупционные риски, так и соискателям на работу в краевом правительстве. Цель — оценка достоверности представленных сведений и добросовестность исполнения должностных обязанностей.

Тестирование будет добровольным. Для этого чиновник должен подписать согласие на психофизическую экспертизу. Когда действующие и будущие чиновники смогут пройти первые тесты, не уточняется.

Напомним, торги на приобретение «детектора лжи» прошли этой весной. Единственным участником и победителем стало ООО «Поликониус», которое поставило полиграф за 853 тыс. руб. Вместе с ним был закуплен мобильный видеокомплекс, специализированное кресло для тестируемого и два комплекта чехлов для него.