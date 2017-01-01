Нытвенский районный суд не поддержал противников расширения Оханского горокруга Теперь оханские общественники собираются опротестовать решение в вышестоящей инстанции

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В мае Заксобрание приняло в двух чтениях законопроект о присоединении поселений Оханского района к созданному на базе города городскому округу. Преобразование сельских поселений, входящих в состав района, путём объединения с городским округом является завершающим этапом в создании единого муниципалитета в границах района. Полномочия органов местного самоуправления Андреевского, Беляевского, Дубровского, Казанского, Острожского, Таборского, Тулумбаихинского сельских поселений и Оханского района прекратятся со дня формирования органов местного самоуправления городского округа.

Ранее жители Таборского, Острожского, Беляевского и Казанского поселений Оханского района предложили вынести вопрос о присоединении к Оханскому городскому округу на референдум. Однако советы депутатов поселений им отказали, так как согласно федеральному законодательству проведение референдума при объединении территорий в городской округ не предусмотрено.

Оханские общественники пытались оспорить решение совета депутатов Таборского сельского поселения о согласии населения на присоединение к городскому округу и основанный на нём краевой закон о присоединении поселений района к округу. Активисты считают, что их решения не учитывают мнения жителей. Соответствующие иски были поданы в Нытвенский районный и краевой суды.

Сегодня, 20 июля, Нытвенский суд счёл, что публичные слушания были проведены без нарушений, и назвал претензии противников объединения Оханска необоснованными. Как сообщила «Новому компаньону» одна из активистов Ирина Пономарёва, они будут подавать апелляционный иск в вышестоящие инстанции. Кроме этого они собираются оспорить решение совета депутатов других сельских поселений. «В соседнем поселении сказали, что тоже будут судиться. Хоть не по Таборам, так по соседним сёлам. Там ещё хуже нарушения», — пояснила Ирина Пономарёва.