Администрация Перми согласовала смену зонирования участка под ДК «Телта» Публичные слушания состоятся ориентировочно в августе

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Фото: Константин Долгановский

Администрация Перми согласовала изменение зонирования территории по Окулова, 14, где расположен ДК «Телта». Теперь этот вопрос должны обсудить на публичных слушаниях, а потом одобрить решение на заседании гордумы.

В апреле региональное Минимущество внесло предложение об изменении зонирования этого участка площадью 1,08 га: вместо действующей зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) установить зону Ц-5 (зона оптовой торговли, открытых рынков). Помимо этого предусмотрено увеличение высотности разрешенного строительства — «не более 52 м».

Комиссия по землепользованию и застройке 17 мая поддержала инициативу, и она была одобрена постановлением администрации Перми от 7 июня №368. В пресс-службе города пояснили, что в любом случае окончательное решение будет принято после проведения публичных слушаний, которые ориентировочно пройдут в августе.

Помимо этого, губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Законодательное собрание проект поправок к бюджету края на 2018-2020 годы.

В частности в документе сказано, на 2019 год запланирован снос ДК «Телта» (ул. Окулова, 14) «в связи с его неудовлетворительным состоянием». На работы предполагается выделить 13, 566 млн руб. По информации «Нового компаньона», сегодня на этом месте рассматривается вариант строительства отеля одного из международных брендов. Пока власти ведут переговоры с тремя крупными сетями.

Напомним, Дворец культуры телефонного завода Перми был открыт в декабре 1977 года. Общая площадь здания составляет 5,8 тыс. кв. м. Площадь земельного участка — 10,8 тыс. кв. м. В 2012 году была идея организовать там Дворец бракосочетаний. В 2013 году краевые власти передали ДК «Телта» Пермскому институту искусства и культуры. Там планировалось организовать учебные помещения. Но так как здание дворца было признано неприемлемым для организации учебного процесса, его было решено вернуть в краевую собственность. Позднее площадка ДК рассматривалась как новое здание для Пермской художественной галереи, либо предлагалось здание ДК снести и построить на его месте новое, подходящее под требования культурного учреждения.