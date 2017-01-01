В Прикамье аграриям возместят затраты за расчистку сельхоз земель

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 19 июля, в рамках «Агрофеста-2018» глава региона Максим Решетников обсудил с участниками фестиваля итоги работы агропромышленного комплекса Прикамья и дальнейшую поддержку со стороны краевых властей.

В частности, губернатор отметил, что вовлечение неиспользуемых земель сельхозназначения в оборот потребует дополнительных средств. За эти годы на заброшенных полях вырос «лес», порой деревья достигают 2-3 метров.

«Пермский край — один из немногих регионов, которые взяли на себя обязательства по оплате ввода залежных земель. Мы будем возмещать сельхозтоваропроизводителям часть затрат по расчистке земли от засоренности и первичной обработке почвы», — сообщил Максим Решетников и добавил, что средства на это включены в бюджет на 2019-2021 годы.

За расчистку одного гектара от деревьев, кустарников, пней, камней и первичную обработку почвы на земельном участке, приобретённом не более трех лет назад, будут платить 5972 рублей. Таким образом, чем больше участок, тем больше размер господдержки.

Источник — пресс-служба администрации губернатора