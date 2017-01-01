Антимонопольщики обнаружили нарушения при организации «Крыльев Пармы» и «Небесной ярмарки» Минкульту и «Центру по реализации проектов в сфере культуры и молодёжной политики» выдали предупреждение за проведение торгов по более «мягкому» закону

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Фото: kungur-adm.ru

Пермское УФАС выявило в действиях Министерства культуры и КГАУ признаки нарушения антимонопольного законодательства. Министерство выделило КГАУ бюджетные средства на организацию и проведение фестивалей «Крылья Пармы», «Небесная ярмарка Урала» и гастролей ведущих театров России. Но при проверке выяснилось, что у КГАУ не было материальной и технической возможности для самостоятельной реализации этого задания, о чём было известно Министерству культуры.

Так как речь идёт об организации культурного досуга населения, министерству необходимо было осуществлять закупку таких услуг по нормам Закона о контрактной системе №44-ФЗ. В свою очередь, КГАУ, получив деньги без конкурентных процедур, не само исполнило задание, а привлекло других подрядчиков по 223 Федеральному закону — более «мягкому», чем 44-ФЗ.

«Получается, что КГАУ в данном случае является посредником в распределении бюджетных средств. Кроме всего прочего, КГАУ имеет право проводить закупки по 223 ФЗ только на собственные нужды, а не на нужды министерства. Автономные учреждения не могут выступать государственными заказчиками и распорядителями бюджетных средств» — пояснила начальник отдела контроля за органами власти и процедурами торгов Пермского УФАС России Анастасия Белова.

В связи с этим Пермское УФАС выдало министерству культуры и КГАУ предупреждение и потребовало устранить нарушения до 30 июля. Если этого не сделают, УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства, и тогда должностным лицам будет грозить административная ответственность, сообщает пресс-служба управления.